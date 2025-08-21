Scontro auto-moto in via Gramsci, due persone all'ospedale

Incidente stradale in via Grmasci, a Genova, dove poco dopo le 13.30 un'auto si è scontrata con una moto, poco dopo l'incrocio con via della Fontane.

Da quanto emerso l'automobile, proveniente da ponente, ha tentato l'inversione di marcia tagliando la carreggiata al termine dello spartitraffico, colpendo uno scooter con a bordo due ragazze di 36 e 37 anni che viaggiava nella medesima direzione sulla corsia di sorpasso e ha impattato contro l'auto sulla portiera lato guida.

La Croce Bianca - Distaccamento Carignano è intervenuta in codice rosso sul posto, unitamente all'automedica Golf 4 e ad altra P.A.

La conducente è stata spinalizzata e trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, mentre la passeggera, con una sospetta lesione spinale, è stata ospedalizzata in codice giallo. Illesa la famiglia che occupava l'autovettura.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico, inevitabilmente rallentato. Presente anche personale AMT.

