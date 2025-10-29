Scontri per V. Entella-Sestri Levante: 18 Daspo, per un totale di 38 anni, a carico di tifosi tra i 19 e i 56 anni
di Redazione
Identificati i 18 responsabili – 9 dellla Virtus Entella e 9 del Sestri Levante – denunciati per reati che vanno dal danneggiamento alle lesioni personali
Il Questore di Genova ha emesso 18 provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi responsabili dei disordini verificatisi lo scorso marzo per Virtus Entella-Sestri Levante. I destinatari, di età compresa tra i 19 e i 56 anni, ricevono misure che vanno da 1 a 5 anni, per un totale complessivo di 38 anni.
Prima della partita, alcuni ultrà del Sestri Levante a bordo delle navette dirette allo stadio erano scesi lungo il percorso per affrontare i tifosi dell’Entella, ma l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine aveva evitato lo scontro. Durante il match, gli animi si erano ulteriormente infiammati a causa di uno striscione esposto dai sostenitori dell’Entella con la scritta “Uccideteli”. Al termine della partita, alcuni tifosi dell’Entella, coperti da cappucci e sciarpe e armati di aste, avevano cercato il contatto violento con i tifosi ospiti, mentre questi venivano riaccompagnati in stazione.
Nonostante l’azione di contenimento della Polizia, i tifosi locali avevano reagito lanciando oggetti contundenti e artifizi pirotecnici, ferendo quattro operatori con prognosi dai 5 ai 30 giorni.
L’indagine, condotta da Digos e Commissariato di Chiavari attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere cittadine e delle riprese effettuate dalla Polizia Scientifica, ha permesso di identificare i 18 responsabili – 9 del Virtus Entella e 9 del Sestri Levante – denunciati per reati che vanno dal danneggiamento alle lesioni personali.
Per i recidivi, già destinatari di precedenti Daspo, è stato inoltre imposto l’obbligo di firma presso l’Ufficio di Polizia durante le competizioni sportive per la durata della misura, minimo 5 anni. Altre posizioni sono ancora al vaglio delle autorità.
