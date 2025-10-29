Scontri per V. Entella-Sestri Levante: 18 Daspo, per un totale di 38 anni, a carico di tifosi tra i 19 e i 56 anni

Il Questore di Genova ha emesso 18 provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi responsabili dei disordini verificatisi lo scorso marzo per Virtus Entella-Sestri Levante. I destinatari, di età compresa tra i 19 e i 56 anni, ricevono misure che vanno da 1 a 5 anni, per un totale complessivo di 38 anni.





Prima della partita, alcuni ultrà del Sestri Levante a bordo delle navette dirette allo stadio erano scesi lungo il percorso per affrontare i tifosi dell’Entella, ma l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine aveva evitato lo scontro. Durante il match, gli animi si erano ulteriormente infiammati a causa di uno striscione esposto dai sostenitori dell’Entella con la scritta “Uccideteli”. Al termine della partita, alcuni tifosi dell’Entella, coperti da cappucci e sciarpe e armati di aste, avevano cercato il contatto violento con i tifosi ospiti, mentre questi venivano riaccompagnati in stazione.





Nonostante l’azione di contenimento della Polizia, i tifosi locali avevano reagito lanciando oggetti contundenti e artifizi pirotecnici, ferendo quattro operatori con prognosi dai 5 ai 30 giorni.





L’indagine, condotta da Digos e Commissariato di Chiavari attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere cittadine e delle riprese effettuate dalla Polizia Scientifica, ha permesso di identificare i 18 responsabili – 9 del Virtus Entella e 9 del Sestri Levante – denunciati per reati che vanno dal danneggiamento alle lesioni personali.





Per i recidivi, già destinatari di precedenti Daspo, è stato inoltre imposto l’obbligo di firma presso l’Ufficio di Polizia durante le competizioni sportive per la durata della misura, minimo 5 anni. Altre posizioni sono ancora al vaglio delle autorità.

