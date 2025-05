Scontri nel dopopartita Genoa-Milan, respinto l’assalto degli ultras al corteo dei tifosi rossoneri

Un gruppo di circa cento ultras ha cercato di attaccare il convoglio dei tifosi del Milan nel dopopartita di Genoa-Milan, andata in scena ieri sera allo stadio Ferraris. L’intervento rapido dei reparti inquadrati ha impedito il contatto diretto, evitando conseguenze più gravi. Sequestrati bastoni, spranghe e torce. Due auto delle forze dell’ordine sono state danneggiate.

Il blitz – L’episodio è avvenuto dopo il termine della partita, intorno all’intersezione tra corso Aurelio Saffi e via Fiodor. Da vie laterali e giardini si è riversato in strada un gruppo numeroso di ultras locali, molti con il volto coperto e caschi, armati di oggetti contundenti. Secondo quanto ricostruito, l’obiettivo era intercettare il passaggio dei sostenitori rossoneri in fase di deflusso.

L’intervento – I reparti impegnati nei servizi di prevenzione, già presenti lungo il percorso, sono scesi dai mezzi blindati e hanno effettuato una manovra di contenimento che ha disperso gli aggressori verso via Rivoli e via Corsica. Il convoglio dei tifosi ospiti ha potuto proseguire in sicurezza, senza alcun contatto fisico tra le due tifoserie.

Danni e sequestri – Nell’attacco sono state danneggiate due vetture delle forze dell’ordine: una della Questura, col parabrezza sfondato e il cofano ammaccato, e una della Polizia Locale, col lunotto posteriore distrutto. Sequestrati 16 bastoni di legno, 2 spranghe metalliche ricurve, 2 aste rigide in plastica, 6 torce non esplose, una boetta e vari indumenti usati per travisarsi.

Indagini in corso – La Digos ha avviato accertamenti per l’identificazione dei partecipanti, anche grazie al materiale video e fotografico raccolto dalla Scientifica. Sono in corso verifiche su ulteriori danneggiamenti a due veicoli privati parcheggiati nei pressi dell’area degli scontri.

Provvedimenti attesi – All’esito degli accertamenti, la Divisione Anticrimine predisporrà i procedimenti finalizzati all’emissione di misure di prevenzione, tra cui i DASPO per i responsabili. I servizi di bonifica e controllo nella zona si sono protratti fino alle 2 del mattino.

