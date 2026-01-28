Scolmatore Bisagno: dal 1 gennaio 2027 l'utilizzo in emergenza

Arriva la data per l'utilizzo in emergenza dello scolmatore sul torrente Bisagno. Si tratta del 1 gennaio 2027, a sette anni dall'avviamento della realizzazione dell'opera. La conferma arriva direttamente dall'assessore regionale alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone: "Si tratta di un'opera strategica, a maggior ragione considerando quanto purtroppo sta accadendo nel sud Italia in questi giorni. Questo cantiere è uno dei più importanti al momento sul territorio nazionale, e anche grazie al contributo dei vari soggetti interessati, a partire dai municipi, l'obiettivo resta quello di mantenere un confronto e un dialogo continuo, andando nella direzione di ridurre il più possibile i disagi".

Un osservatorio che comprende tutti i soggetti coinvolti, e che è salutato con favore dal presidente di municipio IV Media Valbisagno Lorenzo Passadore: "Dobbiamo essere sempre chiari nei confronti dei cittadini, sia per informarli nel migliore dei modi, sia per presentargli la realtà dei fatti, in modo tale che l'informazione prevenga la critica. Un lavoro di squadra che può portare a risultati importanti, nell'auspicio che i tempi possano essere il più possibile rapidi".

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente del municipio III Bassa Valbisagno Fabrizio Ivaldi: "I cittadini devono essere interessati e informati sullk'avanzamento dei lavori. Qualche disagio ci sarà, è inevitabile, ma la posta in palio è troppo alta per perdere questa occasione. Per quanto ci riguarda più da vicino, la zona di Quezzi entrerà in scena nel progetto tra qualche tempo, ma già da adesso siamo parte attiva di questo osservatorio che può solo portare riscontri ositivi su un tema così importante e sentito".

