Genova, modifiche alla viabilità in Corso Italia e a Sestri Ponente

Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale tra il 16 e il 19 marzo, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

2) Da lunedì 16 marzo, modifiche alla circolazione in un tratto di corso Italia per i lavori della galleria scolmatrice del torrente Bisagno

3) Il divieto di circolazione di mezzi pesanti, a Sestri Ponente, in alcune aree densamente abitate

4) Dal 17 al 19 marzo e dal 24 al 26 marzo, divieto di transito notturno sulla rampa di collegamento tra via Albareto e via Pionieri ed Aviatori d'Italia per le ispezioni sul viadotto.

Nel dettaglio:

2) CORSO ITALIA – LAVORI GALLERIA SCOLMATRICE TORRENTE BISAGNO

Dalle 9.30 del 16 marzo alle ore 24.00 del 30 novembre in corso Italia, nel tratto della carreggiata direzione ponente compreso tra il civico 22 e viale Nazario Sauro, per l’esecuzione di lavori di scavo per la risoluzione delle interferenze dei sottoservizi per la realizzazione del pozzettone di rilancio della rete nera, nell'ambito dei lavori di realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, sono adottati i seguenti provvedimenti:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare sulla corsia lato monte nel tratto interessato dalle lavorazioni

3. divieto di sorpasso

4. divieto di transito pedonale in corrispondenza delle aree di cantiere

5. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

3) VIE BORZOLI, CHIARAVAGNA, GIOTTO E PIER DOMENICO DA BISSONE, PONTE SERGIO DE SIMONE – DIVIETI DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI PESANTI

Per limitare la circolazione di mezzi pesanti in aree densamente abitate, a Sestri Ponente vengono introdotte le seguenti disposizioni:

a. divieto di circolazione per veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate in:

1. via Borzoli, nel tratto compreso tra salita Pianego e via Luigi Venzano

2. via Borzoli, nel tratto compreso tra il civico 22c e via Pier Domenico da Bissone

3. via Pier Domenico da Bissone e ponte Sergio de Simone

4. via Borzoli, nel tratto compreso tra via Giotto e via Pier Domenico da Bissone

5. via Chiaravagna, nel tratto compreso tra il civico 54 rosso e ponte Sergio de Simone, limitatamente alla direzione monte-mare

6. via Chiaravagna, nel tratto compreso tra ponte Sergio de Simone e via Giotto.

b. divieto di circolazione per autotreni, autoarticolati e autosnodati in via Giotto nel periodo scolastico (fascia oraria 13.00/14.30).

c. divieto di circolazione per veicoli a motore trainanti rimorchio in:

1. via Chiaravagna, nel tratto a monte del nuovo ponte sul torrente Chiaravagna

2. via Gneo

3. via Panigaro.

Sono esclusi dalle suddette limitazioni:

1. i veicoli adibiti alla gestione della raccolta rifiuti, alla sanificazione e al lavaggio dei cassonetti, nonché alla pulizia e al lavaggio delle strade, delle caditoie e alla movimentazione dei contenitori

2. i veicoli adibiti allo svolgimento del servizio di pubblico trasporto

3. i veicoli adibiti al trasporto studenti

4. i veicoli muniti di documenti di trasporto o fatture accompagnatorie attestanti consegne, nonché i veicoli di proprietà di società aventi sede operativa o magazzino nei tratti interessati dal presente provvedimento, ovvero che abbiano comprovata necessità di transito attraverso i segmenti stradali oggetto di limitazione.

4) VIA PIONIERI E AVIATORI D’ITALIA – INDAGINI VIADOTTO

Dal 17 al 19 marzo e dal 24 al 26 marzo in via Pionieri e Aviatori d’Italia, rampa di collegamento tra via Albareto e via Pionieri ed Aviatori d’Italia, direzione Rotatoria Giuseppe Castruccio, con orario notturno 22.00/6.00, per l’esecuzione di attività d’indagine su viadotto, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. divieto di transito veicolare, salvo afferenti alle lavorazioni e mezzi di soccorso/pronto intervento

2. limite massimo di velocità a 30 km/h in avvicinamento all’area d’interdizione.

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