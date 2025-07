Scippo si trasforma in rapina con inseguimento e aggressione, 25enne arrestato dai carabinieri ad Alassio

Ha sfruttato un momento di distrazione per rubare un borsone e scappare, per poi colpire la vittima che lo aveva inseguito. Per questo motivo un 25enne di origine libica è stato arrestato ad Alassio dai carabinieri del Comando di Savona, operativi nel ponente per garantire sicurezza e ordine nel periodo estivo.

Il furto si è verificato nella serata di giovedì: il 25enne libico, straniero senza fissa dimora, approfittando di un momento di distrazione di un 44enne savonese, ha provato a rubargli il borsone, contenente effetti personali tra cui soldi e documenti, che aveva appoggiato da poco sulla sella del suo motorino. Il proprietario del borsone, accortosi del furto si è lanciato all’inseguimento dell’autore, raggiungendolo dopo pochi metri di distanza, tentando dunque di recuperare quanto gli era stato sottratto. Nella colluttazione che ne è scaturita, il malvivente ha colpito con un forte schiaffo la vittima, spintonandola per riuscire a garantirsi la fuga.

Le grida d'aiuto della vittima hanno attirato l'attenzione di un militare in servizio presso la stazione Carabinieri di Alassio, che si è lanciato all'inseguimento del ladro e lo ha arrestato. E' emerso come il 25enne fosse già noto alle forze dell'ordine: è stato arrestato in flagranza per reato di rapina, provvedimento convalidato nella mattinata odierna davanti l’Autorità Giudiziaria savonese nel corso dell’udienza con rito direttissimo, associandolo alla Casa Circondariale di Imperia.





