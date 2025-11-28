Sciopero dei giornalisti, solidarietà ai colleghi ma ecco perché la redazione di Telenord non aderisce

La redazione di Telenord esprime solidarietà ai colleghi che nella giornata di oggi scioperano per chiedere il rinnovo del contratto di categoria scaduto da dieci anni. Il contratto è quello siglato da Fnsi-Fieg (Federazione nazionale stampa italiana e Federazione italiana editori di giornali). Il sindacato Fnsi, che ha proclamato la giornata di sciopero a livello nazionale, rivendica inoltre dignità per il lavoro dei colleghi dipendenti e lavoratori autonomi, norme per il corretto utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle redazioni, il riconoscimento anche economico del ruolo cruciale che il giornalismo riveste nell’ordinamento democratico del nostro Paese.

Il contratto Fnsi è quello che fornisce le maggiori tutele e le migliori retribuzioni ma esistono anche altri contratti giornalistici, tra cui il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Confindustria Tv applicato ai giornalisti di Telenord, che per questo motivo oggi non aderiscono allo sciopero.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.