Scignoria! speciale Natale anticipa alle 20.30 della Vigilia con la tradizione ligure in musica

Scignoria! anticipa al mercoledì e va in onda la Vigilia di Natale. Riferimento al popolare e settimanale format del giovedì di Telenord che stasera dalle 20.30 approderà nelle case di tutti i liguri e oltre confine attraverso lo streaming di telenord.it per aspettare la Natività del 25 dicembre.

Insieme al professor Franco Bampi e alle parole delle festività, anche, il tuttologo Silvio Grosso detto Silviotto e Irene Patrone da Strasserra di Crocefieschi. In studio, il Coro Monte Cauriol, Nino Durante e il gruppo d'entroterra da 'I bricchi a-o ma' (nella foto) che, nel pomeriggio del 27 dicembre, tornerà in scena a Pentema in mezzo alle raffigurazioni del celebre presepe.

Non mancherà la parte gastronomica con il Cucinosofo Sergio Rossi e un macellaio d'eccezione. Idee per i presepi con Mike fC e coinvolti anche i più piccoli con un giovanissimo straordinario caratterizzato da un perfetto genovese.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.