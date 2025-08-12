'Scignoria!' porta bene: Pietro Napoli medaglia d’oro di jujiutsu in Cina
di Gilberto Volpara
Sul gradino più alto del mondo insieme al fratello Giovanni nella specialità Inclusive Self Defence
Aveva partecipato all’ultima puntata stagionale di Scignoria! (guarda qui) assieme al suo papà, Pietro Napoli. Era lo scorso luglio e raccontava del suo sogno di vincere la medaglia d’oro agli imminenti World Games in Cina.
Oggi, la splendida realtà: Pietro Napoli sul gradino più alto del mondo insieme al fratello Giovanni nella specialità Inclusive Self Defence.
Pietro, atleta tesserato presso l'Asd Tegliese, si è cimentato nel jujutsu. Insieme alla sua famiglia dichiara: “Dedicato ai tanti amici di Pontedecimo che ci hanno sempre supportato”.
