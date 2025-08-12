Sport

'Scignoria!' porta bene: Pietro Napoli medaglia d’oro di jujiutsu in Cina

di Gilberto Volpara

Sul gradino più alto del mondo insieme al fratello Giovanni nella specialità Inclusive Self Defence

'Scignoria!' porta bene: Pietro Napoli medaglia d’oro di jujiutsu in Cina
Aveva partecipato all’ultima puntata stagionale di Scignoria! (guarda qui) assieme al suo papà, Pietro Napoli. Era lo scorso luglio e raccontava del suo sogno di vincere la medaglia d’oro agli imminenti World Games in Cina.

Oggi, la splendida realtà: Pietro Napoli sul gradino più alto del mondo insieme al fratello Giovanni nella specialità Inclusive Self Defence.

Pietro, atleta tesserato presso l'Asd Tegliese, si è cimentato nel jujutsu. Insieme alla sua famiglia dichiara: “Dedicato ai tanti amici di Pontedecimo che ci hanno sempre supportato”.

