Scignoria! posticipa al 9 gennaio ore 20.30 con i presepi dei record

Solo per questa settimana, Scignoria! posticipa e va in diretta il venerdì sera dalle 20.30. Il tradizionale format legato alla lingua genovese e alle tradizioni liguri, con la presenza fissa del professor Franco Bampi, lascia spazio alla cronaca di Milan-Genova su Telenord e va in onda al venerdì con uno speciale dedicato ai presepi e alle usanze andate in scena durante le ultime settimane.

Il tutto con un dialogo costante tra studio e pubblico da casa all'insegna di scoperte provenienti dall'intera Liguria. Tra questi, anche, il racconto di una Natività fuori dal comune come quella allestita sulla passeggiata di Arenzano (vedi video) con le immagini di Mike fC.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.