Sci, il genovese Franzoso in coma farmacologico: i genitori volano in Cile

Lo sciatore azzurro di origine genovese Matteo Franzoso si trova in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva di una clinica di Santiago del Cile dopo una grave caduta avvenuta a La Parva durante un allenamento. I genitori lo stanno raggiungendo. Il 25enne è sotto la stretta osservazione dei medici, che lo mantengono in coma farmacologico in attesa di effettuare un'analisi più approfondita del suo quadro clinico nelle prossime ore.

Il terribile incidente è avvenuto sabato dopo un salto. Secondo quanto ricostruito, il velocista classe 1999,formatosi sciisticamente a Sestriere, è scivolato sotto una rete di protezione urtando violentemente contro una barriera frangivento.

La Federazione italiana sport invernali (Fisi) ha spiegato che i soccorsi sono stati immediati. Le condizioni di Franzoso sono apparse da subito gravi ed è stato trasportato in elicottero fino alla capitale cilena, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.