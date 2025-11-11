Schianto tra due tir sul Ponte San Giorgio: traffico paralizzato per due ore e due autisti in gravi condizioni

Mattinata di paura sul Ponte San Giorgio, dove poco prima delle 9 si è verificato un violento tamponamento tra due mezzi pesanti diretti verso Genova. L’impatto, avvenuto lungo l’autostrada A10 in direzione del capoluogo, ha provocato due feriti gravi.

Uno dei camionisti è stato subito soccorso e portato in ospedale, mentre l’altro è rimasto intrappolato tra le lamiere della cabina del suo tir. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per liberarlo con l’aiuto delle attrezzature di estricazione.

È stato riaperto il tratto dell'autostrada A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio con l'A7 Milano-Genova precedentemente chiuso a causa di un tamponamento tra due camion. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Aspi. Attualmente nella tratta dell'A10 il traffico scorre su una corsia e si registrano 7 chilometri di coda in direzione Genova. Agli utenti in A10 provenienti da Savona e diretti verso Milano, Aspi consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico.

