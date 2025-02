Schianto in corso Europa, auto fuori controllo danneggia vetture in sosta: ferita una donna di 85 anni

Paura in corso Europa, a Genova, nel tardo pomeriggio di oggi. Un’auto ha improvvisamente sbandato poco dopo l’intersezione con via Timavo, in direzione centro, finendo in parziale testacoda e colpendo alcune vetture parcheggiate lungo la strada. Alla guida c’era una donna di 85 anni, che ha riportato un trauma toracico ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo.

Soccorsi – Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca Genovese con l’ambulanza 3-273 e un’automedica. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, la donna è stata trasferita in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Indagini – La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause della sbandata. Tra le ipotesi, un possibile malore o una perdita di controllo del mezzo per altri motivi ancora da verificare.

Traffico – L’incidente ha provocato rallentamenti nella zona, con la circolazione parzialmente deviata per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo incidentato.

