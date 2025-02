Scherma, la Federazione Europea 'benedice' il Palasport: "Potrà ospitare anche i mondiali"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sorrisi, strette di mano, foto di rito: si è chiuso così il sopralluogo di alcuni dirigenti della Confederazione Europea di schema al Palasport e al Padiglione Jean Nouvel di Genova, in vista dei prossimi campionati europei seniores. Dal 14 al 19 giugno, presso il Waterfront di Levante, il pubblico genovese potrà ammirare e applaudire i migliori 450 atleti provenienti da 45 nazioni. Sarà il primo passo della Nazionale di Scherma, la più medagliata dello sport olimpico azzurro, verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sarà il primo grande evento dopo Parigi 24 e il primo sulla strada dei prossimi Giochi in California. Ma la visita odierna regala ottimismo per l'appuntamento di giugno e per un possibile futuro sviluppo in chiave mondiale.





Entusiasmo - "La visita è stata molto bella, sono molto contenta - dice Lena Tallroth-Kock, Presidente Direzione Torneo Europei - Genova ha due strutture fantastiche per gli Europei di scherma, sono sicura saranno spledidi campionati". "Questo Palasport è davvero fantastico! - afferma con entusiasmo Julius Kralik, Direttore Tecnico European Fencing Confederation - Credetemi, non lo dico per essere gentile. Nei miei oltre vent'anni di esperienza questo è il miglior impianto che abbia visto Per le possibilità che ha, le strutture sono fantastiche. Per fare scherma, non riesco a immaginare niente di meglio!".





Sviluppo mondiale? - "Tutti i dettagli sono stati preparati bene - conclude Jacek Slupski, Segretario Generale European Fencing Confederation - Questi campionati europei saranno a livello di campionati mondiali e io mi auguro che Genova possa ospitare proprio i mondiali di scherma in futuro".

Grande ritorno - Giovanni Falcini, presidente di Federscherma Liguria, tiene a sottolineare l'importanza a livello storico del poter ospitare la grande scherma all'ombra della Lanterna: "Grazie a Regione Liguria, Regione europea dello Sport, riportiamo a Genova un importante evento internazionale. Saranno 450 gli atleti partecipanti e conseguentemente tra maestri, arbitri e seguito contiamo appunto di portare su Genova un migliaio di persone e questi ricordiamo che la maggior parte di questi hanno preso parte all'ultimo grosso evento delle Olimpiadi di Parigi e prevediamo che ci sia un 50% dei medagliati. Quindi sicuramente lo spettacolo sarà molto importante, soprattutto per l'aspetto tecnico".





Fioretto, spada e sciabola - Ci saranno tutte e tre le armi maschile e femminile - conclude Leonardo Patti, vicepresidente Federscherma Liguria - con un programma di due gare al giorno, a partire dal 14 giugno fino al 19 giugno, tre giorni individuali, tre giorni di gara a squadre. Si inizierà la mattina alle nove, con le eliminatorie, per proseguire fino alle finali che inizieranno intorno alle 17,30. Il programma si chiuderà alle 20:00 con le medaglie".

