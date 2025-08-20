Scattata l'Allerta arancione su centro e levante della Liguria: piogge forti attese fino alle 18
di red. tel
Temporali e nubifragi attesi fino alle 18, COC attivi con misure precauzionali diffuse
E' iniziata questa mattina alle 7 l’allerta meteo Arancione su centro e levante della Liguria. La disposizione, emessa da Arpal e Protezione civile, resterà in vigore fino alle 18:00 sulle zone B, C, D ed E, con passaggio a livello giallo dopo questa fascia oraria.
Fenomeni notturni – La notte è stata caratterizzata da forti temporali, in particolare tra Tigullio e Spezzino. A Genova si è verificato un nubifragio con allagamenti localizzati ma non sono segnalati danni gravi.
Genova – Il COC è attivo con monitoraggio dei corsi d’acqua e della rete fognaria. Disposta la chiusura del sottopasso di Brin, lo stop al mercato di Terralba, divieti di sosta in zone sensibili e interdizione pedonale sulla passerella del Chiaravagna.
La Spezia – L’ordinanza comunale prevede la chiusura di parchi, giardini, ascensori pubblici e centri di aggregazione.
Sestri Levante – Misure precauzionali con chiusura di parchi, bagni pubblici, cimiteri (eccetto per esequie), biblioteche, impianti sportivi, centri sociali, mercato del riuso, centro raccolta urbano e Park Sant’Anna.
Santa Margherita Ligure – Stop a eventi e mercati, chiuse anche diverse strutture comunali.
Rapallo – COC riunito, disposta la chiusura di cimiteri e aree verdi e avviati controlli preventivi sul territorio.
Cinque Terre – Sentieri interdetti e sospesa la vendita delle Cinque Terre Card per tutta la durata dell’allerta. Vietato il transito anche sulle mulattiere.
Previsioni – Le condizioni meteo annunciano rovesci e temporali di forte intensità, con fulmini, raffiche di vento e possibili grandinate. Il rischio nubifragi è elevato soprattutto su centro e levante della regione.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:allerta meteo Liguria maltempo
Condividi:
Altre notizie
Funivia Lagaccio, Salis: "Non sarà realizzata solo per metà, infondate le notizie che lo dicono"
19/08/2025
di Carlotta Nicoletti