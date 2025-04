Scarsa manodopera in agricoltura? A Benvenuti in Liguria il potatore della vigna progettato dall'Iit

Puntata davvero originale, quella di Benvenuti in Liguria che chiude il mese d'aprile: nella trasmissione di mercoledì 30, un percorso tra Valpolcevera e Vallescrivia in compagnia del Cucinosofo Sergio Rossi e di due ospiti: una dottoressa di medicina generale e una postina del profondo entroterra.

Tra i racconti da non perdere: la pasticceria per le idee della colazione, ma anche la corderia che produce biscaggine per i grandi colossi da crociera o della nautica, nonchè, i brevetti Iit per fronteggiare la scarsità di manodopera in agricoltura. Da San Quirico, alle spalle di Genova, l'idea di un potatore di vigna rivoluzionario (nella foto).

"Ma le soprese guardano anche alla tradizione con la ricetta originale della galantina, ormai introvabile e cucinata per Benvenuti in Liguria da uno cuoco straordinario come Claudio di Bergeggi" aggiunge il Cucinosofo.

