Savona, ubriaco tenta di entrare in casa dell'ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento:arrestato

di Redazione

L'uomo si è messo a suonare insistentemente il campanello e tentando di scavalcare la recinzione della casa

La notte scorsa i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno arrestato un uomo che, nonostante fosse sottoposto al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ubriaco, cercava più volte di rientrare nell'abitazione dell'ex moglie, suonando insistentemente il campanello e tentando di scavalcare la recinzione della casa.

In seguito alla recentissima evoluzione normativa, la violazione del divieto in esame prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, quindi, i militari, giunti sul posto, hanno immediatamente fermato e arrestato l'uomo, che verrà giudicato con rito direttissimo.