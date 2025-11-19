Savona: sequestrati smalti cancerogeni in un centro estetico. L'azienda: mai utilizzati sulle clienti e smaltiti durante la pausa estiva

La Guardia di finanza dha sequestrato smalti e gel permanenti contenenti sostanze cancerogene in un centro estetico del Savonese denunciando il titolare dell'attività. Si tratta di prodotti per la cura della persona vietati dal Regolamento dell'Unione Europea 2025/877. Nello specifico gli articoli in questione, che erano esposti nei locali aziendali e pronti all'uso, contenevano la sostanza chimica 'trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide' (Tpo), classificata come cancerogena e tossica, il cui utilizzo è vietato a partire dal primo settembre 2025-

Gli smalti e i gel permanenti contenenti sostanze cancerogene sequestrati dalla Guardia di finanza a Savona, in un centro estetico di Cairo Montenotte, non sono peraltro stati utilizzati sulle clienti. Lo precisa lo studio legale dell’attività commerciale, in risposta alla nota delle fiamme gialle sull’operazione di sequestro.

L’ispezione e il sequestro, avvenuti il 17 settembre 2025, hanno riguardato prodotti vietati dalla normativa europea UE 2025/877, entrata in vigore dal 1° settembre, che mette al bando diverse sostanze chimiche tossiche spesso preszenti negli smalti: la TPO e DTMA tra le principali. La titolare del centro estetico, rientrata dalle vacanze il 15 settembre, aveva già provveduto a smaltire i prodotti non conformi, che non erano stati impiegati nei trattamenti.

La documentazione a supporto di queste circostanze è stata fornita durante le indagini; il pubblico ministero ha richiesto l’archiviazione del procedimento il 24 ottobre 2025.

