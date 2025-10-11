Savona, picchia e vessa la moglie, braccialetto elettronico per 44enne

La Polizia di Savona ha eseguito a carico di un cittadino albanese di 44 anni un'ordinanza, emessa dal Gip presso il Tribunale di Savona, di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai suoi familiari.

La misura, emessa in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia, prevede l'applicazione del braccialetto elettronico.

La delicata e complessa attività d'indagine, svolta dalla Squadra Mobile a seguito di un primo intervento delle Volanti per lite in famiglia, ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti commessi dall'uomo dall'aprile 2024: la donna subiva ripetute violenze verbali e fisiche che, in un'occasione, le hanno procurato un trauma cranico e frattura delle ossa nasali.

