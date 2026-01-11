Savona, perseguita la ex fidanzata: braccialetto elettronico per un uomo di 47 anni

La Polizia di Savona ha eseguito un'ordinanza emessa dal gip su richiesta della Procura savonese che ha coordinato le indagini, nei confronti di un savonese di 47 anni destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata e ai luoghi che frequenta la donna con l'applicazione del braccialetto elettronico, perché accusato di atti persecutori nei confronti della donna. L'attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile di Savona e avviata dopo un intervento della Squadra Volante per una lite, ha portato a scoprire che, a partire dal settembre scorso, la vittima sarebbe stata sottoposta a reiterate condotte minacciose e moleste oltre che a episodi di violenza fisica. Inoltre, l'uomo era già stato destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Savona per violenza di genere commessa ai danni della stessa donna.

