Genova, cede un muro di contenimento: chiuso tratto di via Monte Cengio e Mura dello Zerbino

La circolazione è stata interrotta nel tratto compreso tra via Monte Cengio e Mura dello Zerbino, dove ha ceduto un muro di contenimento, che ha provocato la caduta di un grande masso sulla carreggiata. La pietra, di notevoli dimensioni, si sarebbe staccata dal muraglione che costeggia la strada, rendendo necessario bloccare immediatamente il traffico.

L’allerta è stata diffusa dalla polizia locale attraverso il canale GenovaAlert. Sul posto sono già presenti gli agenti, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità nella zona interessata dall’episodio.

Per precauzione il tratto verrà delimitato con transenne per circa cinquanta metri. Successivamente verranno installati anche dei semafori temporanei, che serviranno a regolare il traffico una volta stabilite le condizioni minime di sicurezza per la riapertura parziale della strada. Al momento resta in vigore anche il divieto di transito pedonale, deciso per evitare rischi in un’area resa instabile dal cedimento del terreno.

Sono attesi inoltre i tecnici degli uffici della pubblica incolumità, che dovranno effettuare verifiche sul fronte della frana e stabilire quali interventi di messa in sicurezza siano necessari. La situazione è quindi ancora in evoluzione e non si escludono ulteriori ripercussioni sulla viabilità della zona.

