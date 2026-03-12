La Spezia: ritira un pacco con 200 grammi di droga in un locker, arrestato 21enne

I finanzieri del Comando provinciale della Spezia hanno arrestato in flagranza un ventunenne, originario della Sardegna e domiciliato a Lerici, trovato in possesso di 100 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish. Lo stupefacente era nascosto all’interno di un pacco ritirato presso un punto di consegna di un corriere espresso in città, occultato tra la schiuma espansa e confezionato in buste sottovuoto.

L’indagine delle Fiamme Gialle è partita dal monitoraggio delle spedizioni e dei canali social, sempre più utilizzati come “vetrine virtuali” per l’acquisto di droga in anonimato. Il pacco, ordinato online, non riportava i veri nominativi di mittente e destinatario.

Dopo l’arresto, le forze dell’ordine hanno perquisito l’abitazione del giovane, sequestrando ulteriori 10 grammi tra hashish e marijuana e 1.500 euro in contanti.

Si tratta della seconda operazione simile in pochi giorni nella zona della Spezia: la scorsa settimana un 37enne era stato arrestato ad Arcola dopo aver prelevato un pacco contenente circa un chilo di hashish da un locker.

