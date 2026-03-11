Cronaca

Delitto Molassana, convalidato l'arresto di Fabio Fibrini

di c.b.

1 min
Delitto Molassana, convalidato l'arresto di Fabio Fibrini
Piave Motori - Usato
 

Intanto sempre questa mattina la gip ha dato incarico al medico legale Isabella Caristo di eseguire l'autopsia sul corpo di Maria Marchetti. I legali di Fabrini hanno nominato come consulente di parte il medico legale Davide Bedocchi.
L'accertamento autoptico sarà eseguito venerdì mattina.
   

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

SettimoLink