Intanto sempre questa mattina la gip ha dato incarico al medico legale Isabella Caristo di eseguire l'autopsia sul corpo di Maria Marchetti. I legali di Fabrini hanno nominato come consulente di parte il medico legale Davide Bedocchi.
L'accertamento autoptico sarà eseguito venerdì mattina.
Delitto Molassana, convalidato l'arresto di Fabio Fibrini
di c.b.
1 min
