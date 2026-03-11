Delitto Molassana, convalidato l'arresto di Fabio Fibrini

La gip Angela Nutini ha convalidato l'arresto di Fabio Fibrini, il 52enne accusato di aver ucciso a coltellate la madre 86enne Maria Marchetti. L'udienza si è tenuta questa mattina nel reparto di Psichiatria dell'ospedale San Martino di Genova dove l'uomo è al momento ricoverato.

I medici tuttavia hanno dato parere negativo all'interrogatorio di garanzia per ragioni mediche. Nelle prossime ore Fibrini sarà trasferito in altro reparto per ulteriori approfondimenti diagnostici e l'interrogatorio è stato rinviato fino al via libera del personale sanitario. Gli avvocati dell'indagato, Roberta Barbanera e Giorgio Zunino avevano chiesto alla giudice l'applicazione della misura cautelare in un luogo di cura. La gip nell'ordinanza ha disposto invece la custodia cautelare in carcere "visto che al momento non c'è stato ancora un accertamento su un eventuale vizio di mente". Quindi, quando sarà dimesso dal San Martino l'uomo, indagato per omicidio volontario aggravato, sarà portato a Marassi.