Genova, rientrano a scuola i 250 bambini evacuati per miasmi e infiltrazioni

A preoccupare ulteriormente insegnanti e collaboratori scolastici sono state anche alcune infiltrazioni comparse nell’edificio, circostanza che ha portato la dirigenza a richiedere un intervento urgente dei tecnici comunali.

A seguire la vicenda per tutta la mattina è stato il presidente del Municipio, Michele Colnaghi, che ha chiarito l’origine del problema.

Secondo quanto spiegato, tutto sarebbe stato provocato da un rubinetto lasciato aperto per circa dodici ore ai piani superiori dell’edificio. L’eccessivo afflusso d’acqua, sommato alle precipitazioni intense, avrebbe saturato le tubazioni di scarico, facendo emergere miasmi sgradevoli.

Colnaghi ha comunque precisato che non si sono verificate vere e proprie perdite fognarie.

Le due scuole fanno parte dell’istituto comprensivo Barabino di Sampierdarena. Il sistema di scarico, in particolare le cosiddette “braghe” delle tubazioni, è già oggetto di monitoraggio costante e in passato sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione.

Il presidente del Municipio ha inoltre annunciato che la prossima estate è previsto un intervento strutturale importante, che porterà alla sostituzione completa delle condotte.

Colnaghi ha infine lanciato un appello sulla situazione dei servizi tecnici del territorio. Nel Municipio, ha spiegato, solo due idraulici devono occuparsi di ben 42 edifici scolastici.

Secondo il presidente, negli anni passati i Municipi sarebbero stati progressivamente privati di risorse, riducendo la capacità di risposta alle emergenze. Il risultato è che, in caso di maltempo, i problemi si moltiplicano: attualmente si registrano infiltrazioni in otto scuole del territorio.