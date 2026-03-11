Genova, rientrano a scuola i 250 bambini evacuati per miasmi e infiltrazioni

Riprenderanno già stamattina le lezioni alla scuola primaria di via San Bartolomeo del Fossato e all'asilo Walt Disney grazie agli interventi svolti nel pomeriggio di ieri, martedì, dall'area tecnica del Municipio Centro Ovest. Nella mattinata di ieri, oltre 250 bambini erano stati fatti evacuare dopo la comparsa di forti odori provenienti dall’impianto fognario e alcune infiltrazioni d’acqua all’interno della struttura.
I cattivi odori sarebbero stati causati da reflussi nelle condotte fognarie, aggravati dalle intense piogge cadute in mattinata sulla città.