La Spezia, devasta sei auto e fugge con il suv: rintracciato dalla Polizia Locale

Ha urtato un’auto parcheggiata a velocità sostenuta provocando una carambola che ha coinvolto in totale sei veicoli, poi si è allontanato senza fermarsi. La Polizia Locale della Spezia ha però rintracciato nel giro di poche ore il conducente, un uomo di 46 anni alla guida di un suv Porsche Cayenne, ritirandogli la patente e contestando diverse violazioni al codice della strada.

Incidente – Lo schianto è avvenuto in via XXVII Marzo, una strada collinare e particolarmente stretta del centro storico spezzino, caratterizzata da una sola corsia di marcia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, il suv avrebbe colpito inizialmente un’auto in sosta. L’impatto ha innescato un effetto a catena che ha coinvolto altre quattro vetture parcheggiate sul lato opposto della strada.

Carambola – La corsa del mezzo si è conclusa con un ulteriore urto contro un’altra auto parcheggiata, aumentando il bilancio dei veicoli danneggiati. Fortunatamente nell’incidente non risultano persone ferite, ma i danni ai mezzi coinvolti sono stati rilevanti.

Fuga – Dopo l’incidente il conducente non si è fermato per verificare la situazione e si è allontanato rapidamente dal luogo dello schianto. Un comportamento che ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti da parte della Polizia Locale.

Indagini – Gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza urbana. In poche ore il guidatore è stato identificato e convocato al comando per gli accertamenti.

Sanzioni – Al 46enne sono state contestate diverse infrazioni: velocità pericolosa, perdita di controllo del veicolo e fuga dopo aver provocato un incidente stradale. La Polizia Locale ha inoltre proceduto al ritiro della patente.

