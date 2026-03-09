Manesseno, operaio di 62 anni muore schiacciato da un macchinario in una ditta di profilati
di R.C.
Immediati i soccorsi, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso
Un operaio di 62 anni ha perso la vita questa mattina in un grave incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’azienda che si occupa della lavorazione di profilati a Genova. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario durante le operazioni di lavoro.
L’allarme è stato lanciato immediatamente dai colleghi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e l’automedica, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.
Nell’azienda sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nelle verifiche sul macchinario coinvolto nell’incidente.
Presenti inoltre gli ispettori della Psal (Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) della Asl, incaricati di effettuare i rilievi tecnici per accertare eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza.
Le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto sono state affidate ai carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando le condizioni in cui si è verificato l’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Strage del Constellation, indagato anche il sindaco di Crans-Montana
09/03/2026
di Carlotta Nicoletti
Genova, anziana uccisa a coltellate a Molassana: arrestato il figlio
09/03/2026
di Carlotta Nicoletti