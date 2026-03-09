Genova, tredicenne cade da un muraglione a Voltri: è gravissima

Una ragazzina di circa 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata da un muraglione alto circa otto metri nel quartiere genovese di Voltri. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, intorno alle 8.30, in via al Santuario delle Grazie. La giovane è stata soccorsa in condizioni critiche e trasportata d’urgenza all’ospedale Gaslini.

L’incidente – La caduta è avvenuta da un muraglione situato lungo la strada che conduce al Santuario delle Grazie. Le circostanze dell’episodio non sono ancora chiare e sono al centro degli accertamenti avviati dalle forze dell’ordine. La ragazza sarebbe precipitata nel vuoto per diversi metri prima di finire a terra.

I soccorsi – Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con un’automedica. Le condizioni della giovane sono apparse subito molto gravi: i medici hanno proceduto con l’intubazione prima del trasporto in ambulanza verso l’ospedale pediatrico Gaslini, dove è arrivata in codice rosso.

Le indagini – I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a chiarire come sia avvenuta la caduta e se si sia trattato di un incidente o di altre circostanze.

Il contesto – L’area dove è avvenuto l’episodio si trova nella zona collinare di Voltri, lungo una strada che collega il quartiere con il Santuario delle Grazie. Gli accertamenti delle forze dell’ordine proseguiranno nelle prossime ore per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.

