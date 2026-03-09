Genova, fermato presunto responsabile di furti in auto in sosta

Un’operazione della polizia locale ha interessato il quartiere di Certosa, nella zona della Valpolcevera, con una serie di controlli mirati nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria denominata “Largo Raggio”.

Nel corso dell’operazione gli agenti hanno identificato circa trenta persone. Tra queste, un uomo di 33 anni è stato segnalato all’autorità giudiziaria perché ritenuto sospettato di una serie di furti su auto in sosta, commessi con la cosiddetta tecnica della “spaccata”, che consiste nel rompere i vetri dei veicoli per sottrarre oggetti all’interno.

Fondamentale per risalire al presunto responsabile è stato il sistema di videosorveglianza del quartiere. Le telecamere hanno consentito agli investigatori di recuperare alcuni frame con il volto dell’uomo, permettendo così di avviare rapidamente le ricerche. Dopo circa un’ora di accertamenti, il sospettato è stato individuato in vico Trombettieri, nel centro storico di Genova.

L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici della polizia locale e successivamente denunciato a piede libero con l’accusa di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

L’intervento ha riguardato in particolare le aree ritenute più sensibili del quartiere di Rivarolo, anche sulla base delle segnalazioni presentate dai residenti negli ultimi mesi al comando della polizia locale.

Durante il servizio sono stati predisposti posti di controllo sulle principali arterie stradali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione e prevenire situazioni di rischio, soprattutto nelle vie dove si registrano più incidenti.

Parallelamente, gli agenti hanno effettuato verifiche anche nell’area della stazione della metropolitana di Brin e nelle zone limitrofe, svolgendo ulteriori accertamenti contro il degrado urbano.

Secondo Arianna Viscogliosi, assessora alla Polizia locale e Sicurezza urbana, l’operazione rientra in una strategia più ampia:

"L’intervento svolto a Certosa, così come l’indagine che ha portato all’individuazione del presunto autore delle spaccate, fa parte del nuovo modello operativo della polizia locale, che prevede azioni coordinate e mirate in specifiche aree della città, con il coinvolgimento di più reparti per affrontare in modo integrato le diverse criticità presenti sul territorio".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.