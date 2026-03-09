Genova, anziana uccisa a coltellate a Molassana: arrestato il figlio

È stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato dal legame di parentela Fabio Fibrini, 52 anni, figlio di Maria Marchetti, l’anziana di 87 anni trovata morta nella sua abitazione nel quartiere genovese di Molassana. La donna è stata uccisa con numerose coltellate all’interno dell’appartamento dove viveva, all’ultimo piano di una palazzina in via Sal Felice.

Il delitto – Il corpo della vittima è stato scoperto nell’alloggio in cui abitava. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l’anziana sarebbe stata colpita più volte con un coltello. Sul caso sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’omicidio.

L’arresto – Nel corso delle indagini gli investigatori hanno fermato il figlio minore della donna, Fabio Fibrini. L’uomo è stato sottoposto a un lungo interrogatorio negli uffici della questura di Genova e al termine è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato dal rapporto di parentela con la vittima.

L’interrogatorio – Durante l’audizione davanti agli investigatori, il 52enne avrebbe dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire con precisione le ore precedenti al delitto e le eventuali motivazioni che potrebbero aver portato all’aggressione.

La difesa – I legali dell’uomo, gli avvocati Roberta Barbanera e Giorgio Zunino, hanno commentato la vicenda parlando di “una grande tragedia che coinvolge un intero nucleo famigliare”.

Le indagini – Gli investigatori continuano a raccogliere elementi utili per chiarire i contorni dell’episodio e verificare ogni dettaglio della ricostruzione dei fatti. Al centro degli accertamenti restano la dinamica dell’aggressione e il contesto familiare in cui è maturato il delitto.

