É stato fermato il figlio minore di Maria Marchetti, l'87enne trovata morta in un'abitazione di via San Felice a Molassana a Genova. L'uomo, un 52enne con problemi psichiatrici che conviveva con la madre e che era nell'appartamento con i vestiti sporchi di sangue, è stato a lungo sotto interrogatorio in Questura. La polizia ha recuperato e sequestrato il coltello con il quale potrebbe essere stata uccisa l'anziana. L'uomo verrà sottoposto a perizia psichiatrica.
Secondo una prima ricostruzione, il figlio maggiore da qualche giorno non sentiva la madre e così oggi ha deciso di andare a vedere cosa fosse successo. Una volta in casa, ha scoperto il cadavere della madre e ha chiamato la polizia.
L’allarme è scattato poco prima delle 17. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme agli agenti della polizia, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione.
Genova, anziana trovata morta in casa con ferite da coltello, fermato uno dei figli: aveva vestiti sporchi di sangue
di R.C.
46 sec
L'allarme dato dal figlio maggiore, 62 anni che non riusciva a contattare i familiari. Il figlio minore, 52 anni ha problemi di salute mentale
