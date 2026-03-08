Genova, anziana trovata morta in casa con ferite da coltello, fermato uno dei figli: aveva vestiti sporchi di sangue

É stato fermato il figlio minore di Maria Marchetti, l'87enne trovata morta in un'abitazione di via San Felice a Molassana a Genova. L'uomo, un 52enne con problemi psichiatrici che conviveva con la madre e che era nell'appartamento con i vestiti sporchi di sangue, è stato a lungo sotto interrogatorio in Questura. La polizia ha recuperato e sequestrato il coltello con il quale potrebbe essere stata uccisa l'anziana. L'uomo verrà sottoposto a perizia psichiatrica.



Secondo una prima ricostruzione, il figlio maggiore da qualche giorno non sentiva la madre e così oggi ha deciso di andare a vedere cosa fosse successo. Una volta in casa, ha scoperto il cadavere della madre e ha chiamato la polizia.



L’allarme è scattato poco prima delle 17. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme agli agenti della polizia, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione.