Genova, scontro tra auto e scooter: coinvolti padre e figlio

Incidente stradale in via Giuseppe Casaregis, nel quartiere Foce, dove un’automobile e uno scooter si sono scontrati per motivi che sono ancora al vaglio degli investigatori.

Sul mezzo a due ruote viaggiavano un uomo di circa quarant’anni insieme al figlio di sei anni. A riportare le conseguenze più gravi è stato il padre, rimasto ferito nell’impatto. I soccorritori lo hanno assistito sul posto e poi trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, grazie all’intervento dell’automedica e di un’ambulanza. Nonostante le ferite, secondo quanto riferito dal personale sanitario, l’uomo è rimasto sempre cosciente.

Il bambino, che era con lui sullo scooter, ha invece riportato traumi lievi. I soccorritori lo hanno spinalizzato a scopo precauzionale prima di accompagnarlo in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini per ulteriori controlli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi mezzi di soccorso del 118, tra cui le ambulanze della Croce Bianca Genovese e della Squadra Emergenze della pubblica assistenza. Presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi del sinistro e nella gestione della viabilità nella zona.

La conducente dell’auto, una donna di circa cinquant’anni, secondo le prime informazioni non avrebbe riportato ferite.

