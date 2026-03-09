Delitto Molassana: l'anziana uccisa già sabato, un'amica aveva provato invano a sentirla. Il figlio arrestato: "Dormivo"

Potrebbe essere stata uccisa tra le 12 e le 24 ore prima del ritrovamento del corpo Maria Marchetti, l’86enne trovata morta ieri nella sua abitazione di via San Felice, nel quartiere genovese di Molassana. È quanto emerge dai primi riscontri del medico legale, in attesa dell’autopsia.

A far scattare l’allarme è stata un’amica della donna che già sabato pomeriggio aveva provato più volte a contattarla senza successo: le due dovevano organizzarsi per andare a trovare il marito dell’anziana, ricoverato da alcuni mesi in una Rsa. Non riuscendo a parlarle, ieri ha chiamato la sorella dell’86enne, che vive poco distante.

La donna ha quindi avvisato il figlio maggiore, residente nell’entroterra, e insieme nel primo pomeriggio di domenica sono andati nell’abitazione. Quando la porta è stata aperta dal figlio minore, Fabio Fibrini, con i vestiti sporchi di sangue, i familiari hanno richiuso e chiamato il 112.

Il corpo dell’anziana è stato trovato sul letto, ma tracce di sangue sono state rilevate lungo il corridoio dell’appartamento. La donna indossava il pigiama, un elemento che farebbe ipotizzare che il delitto sia avvenuto in serata o nelle prime ore del mattino.

L’auto di Fibrini, che lavora in porto, era parcheggiata nel garage condominiale e non presenterebbe tracce di sangue. L’uomo non avrebbe tentato di fuggire né di nascondere le prove. Interrogato dal pm Luca Scorza Azzarà, ha detto di non ricordare nulla: “Dormivo”.

Il magistrato ha disposto il suo arresto in quasi flagranza. L’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti prima del trasferimento in carcere. Ha riferito di assumere farmaci e di essere seguito dal centro di salute mentale; secondo quanto raccontato dal fratello maggiore agli investigatori della squadra mobile soffrirebbe di disturbo bipolare. Dopo la convalida dell’arresto, prevista tra domani e mercoledì, potrebbe essere disposta una consulenza psichiatrica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.