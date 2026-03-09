Alassio, precipita dalla finestra e muore. Al vaglio varie ipotesi, ma quella del suicidio non convince

Sarà l'autopsia a chiarire le cause che hanno portato alla morte di un giovane piemontese di 25 anni, precipitato dalla finestra del quarto piano della sua abitazione ad Alassio. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio, in via Leonardo Da Vinci. L'ipotesi del suicidio non convince affatto gli inquirenti, che starebbero lavorando su varie piste.

Sul posto dell'accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre alla Croce Bianca di Alassio e all'automedica.

Già in giornata potrebbero arrivare novità sulla vicenda, che ha dipinto di giallo la località rivierasca, portando con sè un carico di dubbi e misteri.

