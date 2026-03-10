Peste suina, quattro nuovi casi in Liguria

Quattro nuove positività alla peste suina africana sono state rilevate tra i cinghiali in Liguria, mentre in Piemonte non si registrano nuovi casi.

Secondo quanto comunicato, due casi sono stati individuati in provincia di Genova: uno a Campomorone, dove il totale sale a quattro, e uno a Zoagli, che raggiunge quota tre. Altri due casi sono stati accertati in provincia della Spezia: il primo nel comune di Carro e uno a Rocchetta di Vara, dove i casi complessivi salgono a tredici.

Con questi aggiornamenti, il totale delle positività tra i cinghiali in Liguria arriva a 1.236. In Piemonte, invece, il numero resta fermo a 803 casi, senza nuove segnalazioni.

Il nuovo riscontro nel comune di Carro porta inoltre a 195 il numero dei comuni italiani in cui è stata rilevata almeno una positività alla peste suina africana.

