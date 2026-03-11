Centro Storico e Darsena sotto controllo: forze dell’ordine impegnate in operazione notturna

Nella notte tra lunedì e martedì, a Genova, è scattato un vasto servizio di controllo del territorio nel centro storico e alla Darsena, in esecuzione delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e di quanto stabilito durante il Tavolo Tecnico in Questura lo scorso 9 marzo.

L’operazione, definita “ad alto impatto”, ha interessato in particolare il sestiere di Prè, l’ex ghetto e le vie limitrofe, via Gramsci fino alla Darsena, le aree delle Vigne e della Maddalena.

L’attività ha visto la partecipazione congiunta di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e militari dell’Esercito Italiano, nell’ambito dell’operazione Strade Sicure. L’obiettivo era affrontare in maniera integrata le diverse criticità presenti nel tessuto urbano, tra fenomeni di microcriminalità, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, oltre ad episodi di abuso di alcol e aggregazioni giovanili violente.

Il dispositivo della Polizia di Stato, diretto dal Dirigente dell’U.P.G. e S.P. insieme al Commissariato Prè, ha visto l’impiego di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, team cinofili antidroga, Polizia Scientifica e VI Reparto Mobile, con il supporto della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Parallelamente, i Carabinieri, guidati dal Vice Comandante della Compagnia Centro e supportati da militari provenienti da diverse compagnie, hanno operato insieme al Nucleo Centro Storico e al Reparto Commercio della Polizia Locale.

I controlli, iniziati intorno all’1 di notte e proseguiti fino alle 8 del mattino, hanno riguardato persone, veicoli ed esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Particolare attenzione è stata riservata alla zona della fermata della Metro Darsena su via Gramsci, nota per la presenza di soggetti dediti ad attività illecite, e alle aree intorno alla Stazione Ferroviaria di Genova Piazza Principe, con l’ausilio della Polizia Ferroviaria.

Le persone accompagnate presso gli uffici di polizia sono attualmente in fase di identificazione e trattamento.

Gli esiti complessivi dell’operazione saranno resi noti dalla Prefettura con un comunicato ufficiale.

