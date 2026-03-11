Cronaca

Tampone salivare per l'esame del dna al papà della bimba di Bordighera

di R.C.

43 sec
Tampone salivare per l'esame del dna al papà della bimba di Bordighera
SettimoLink
 

E'stato sottoposto a tampone salivare per l'esame del Dna da parte dei carabinieri del Ris di Parma Manuel I..

L'uomo, a piede libero, è accusato di omicidio preterintenzionale in concorso con la compagna Emanuela A., 43 anni, in carcere a Torino, per la morte della figlia Beatrice il 9 febbraio scorso nella sua abitazione di Montenero a Bordighera (Imperia).
L'indagato ha accettato di sottoporsi al riscontro, assistito dal suo avvocato Cristian Urbini.

La bimba era stata trovata senza vita a Bordighera, ma secondo la pm Veronica Meglio sarebbe deceduta a Perinaldo e trasportata ormai cadavere dalla madre la mattina seguente a casa sua, dove poi sono stati allertati i soccorsi. Si attendono ora i riscontri dell'autopsia e poi potranno essere celebrati i funerali della piccola.
"Attendiamo gli esiti - ha deto Urbini -. Il mio assistito continua a prestare massima collaborazione con gli organi inquirenti".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

Telenord.settimolink.it