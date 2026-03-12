Genova, recuperato il defibrillatore rubato in piazza Galileo Ferrari

Un uomo di 55 anni è stato denunciato per ricettazione dopo che, nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo, la Polizia Locale di Genova ha ritrovato nel suo garage il defibrillatore semiautomatico sottratto da piazza Galileo Ferraris.

"Il recupero del defibrillatore è un risultato importante, trattandosi di un dispositivo salvavita a disposizione di tutta la comunità – dichiara l’assessora alla Polizia Locale e Sicurezza urbana. – Ringrazio gli agenti per la rapidità dell’intervento, possibile anche grazie alla collaborazione dei cittadini e alle tecnologie di geolocalizzazione".

L’operazione è partita dopo la segnalazione di un cittadino circa l’assenza del dispositivo dalla colonnina nei pressi dell’Istituto Comprensivo Marassi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostravano una donna, nella tarda mattinata di domenica 8 marzo, nell’atto di asportare il defibrillatore.

Grazie ai contatti con il fornitore del dispositivo e all’utilizzo del sistema di geolocalizzazione, gli agenti hanno individuato il defibrillatore in un box privato sulle alture di Marassi. Il proprietario del garage, incensurato, non ha fornito giustificazioni circa la presenza dell’oggetto, ed è stato quindi denunciato ai sensi dell’art. 648 del Codice Penale.

Il defibrillatore è stato recuperato e riposizionato in piazza Galileo Ferraris, tornando così a disposizione della cittadinanza.

