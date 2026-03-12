Genova, scontro tra scooter e auto in Corso Quadrio: ferito un 60enne, traffico rallentato

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 9, in Corso Quadrio a Genova, in direzione ponente, all’altezza di via della Marina.

Sul posto è intervenuta in codice rosso l’ambulanza 3-278 del distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese, insieme all’automedica Golf 4.

Secondo le prime informazioni, per cause ancora in fase di accertamento uno scooter che viaggiava verso ponente si è scontrato in maniera semi-frontale con un’auto proveniente dalla corsia opposta e impegnata in una manovra di svolta.

Nell’impatto il conducente dello scooter, un uomo di 60 anni, è stato sbalzato contro il cofano della vettura per poi cadere sull’asfalto, riportando diverse escoriazioni alle gambe.

I soccorritori lo hanno immobilizzato su tavola spinale e successivamente trasportato in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Martino. Nessuna conseguenza, invece, per l’automobilista, un uomo di 56 anni.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale, incaricata di effettuare i rilievi e di gestire la viabilità, già appesantita dal traffico mattutino e dalle condizioni meteo.