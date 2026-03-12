Cairo Montenotte, gara automobilistica clandestina: sequestrate 17 auto e oscurato il sito degli organizzatori

I carabinieri del Nucleo Operativo di Cairo Montenotte, su delega della Procura della Repubblica di Savona, hanno eseguito un decreto del GIP del Tribunale di Savona che dispone il sequestro preventivo di diciasette veicoli ritenuti coinvolti nella competizione denominata “Sunset Run 2025” e l’oscuramento del sito “specialstages.it”, considerato uno degli strumenti utilizzati per organizzare l’evento.

L’indagine nasce dal grave incidente avvenuto il 20 settembre 2025 lungo la strada provinciale 12, nel territorio di Cairo Montenotte, in località Cascina Miera. Durante l’evento, ritenuto dagli investigatori una competizione in velocità non autorizzata su strade aperte al pubblico, una donna fu investita da uno dei partecipanti che procedeva ad alta velocità. La vittima è deceduta il 17 gennaio a causa delle gravi ferite riportate.

Gli accertamenti, condotti anche con il supporto di militari di altri comandi in Piemonte e Lombardia, si sono basati sull’analisi di messaggi tra organizzatori e partecipanti, dati dei sistemi di rilevazione targhe, tabulati telefonici, filmati di dashcam e testimonianze di persone presenti lungo il percorso.

Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti, allo stato delle indagini, gli elementi per ipotizzare il reato di partecipazione a competizione automobilistica non autorizzata aggravata dalla morte di una persona, disponendo i sequestri come misura cautelare.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

