Savona, perfetta la macchina dell'accoglienza: sbarcati i 146 migranti dalla Life Support

È arrivata ieri pomeriggio nel porto di Savona la nave Life Support di Emergency con a bordo 146 persone tratte in salvo nel Mediterraneo, tra cui 11 minori e 4 donne, una delle quali in stato di gravidanza. L’approdo segue quello del 22 giugno scorso, quando la Ocean Viking aveva portato in salvo altre 73 persone.

Area attrezzata – Per gestire l’arrivo è stato predisposto uno spazio di circa 270 metri quadrati completamente coperto, dotato di ambulatorio medico, servizi igienici, posti letto e panche per l’attesa.

Procedure sanitarie – Come previsto dal protocollo, il personale medico ha effettuato le operazioni di triage per verificare le condizioni di salute dei migranti.

