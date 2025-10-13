Savona, otto nuove telecamere per la sicurezza: potenziata la videosorveglianza in centro e Darsena

Otto nuove telecamere sono state installate in punti strategici della città per rafforzare il sistema di videosorveglianza urbana, nell’ambito di un progetto del Comune finanziato con circa 50mila euro dal Ministero dell’Interno.

Le nuove postazioni sono state collocate in aree sensibili del centro e della zona Darsena, spesso segnalate per episodi di spaccio, schiamazzi e degrado. Nello specifico, gli impianti sono attivi in:

via Chiodo (3 telecamere fisse)

piazza De André e piazza Saffi (1 telecamera panoramica a 360° ciascuna)

piazza Diaz , vicino al Teatro Chiabrera (2 telecamere fisse)

vico dei Pico, all’imbocco da via Paleocapa (1 telecamera fissa)

Il sistema si integra con la piattaforma comunale esistente, in continua espansione, e utilizza tecnologie di ultima generazione per un monitoraggio più efficace del territorio.

«Questo intervento – spiega Barbara Pasquali, assessore alla Sicurezza – rientra nelle azioni concrete per migliorare la vivibilità e sostenere le attività investigative. La videosorveglianza è uno strumento fondamentale per prevenzione e sicurezza».

L’Amministrazione sta anche valutando nuove aree da coprire con ulteriori telecamere, grazie ai fondi dell’avanzo di bilancio approvato a luglio. Le decisioni definitive arriveranno al termine della fase di analisi tecnica in corso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.