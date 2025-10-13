Savona: la Caritas inaugura nuovi spazi solidali a Villapiana

Venerdì 17 ottobre alle 17, in piazza Bologna a Villapiana, la Caritas della Diocesi di Savona-Noli inaugurerà tre nuovi spazi realizzati grazie al progetto CEI 8xmille “Empori di scambi e di idee”. Si tratta di un emporio per lo scambio di abiti usati, uno per alimenti e un centro d’ascolto nella Parrocchia San Francesco da Paola.

Presso il centro d’ascolto, in via dei Cambiaso 3R, è attiva la raccolta e distribuzione di vestiti e articoli per la casa, con orari dedicati per donazioni e ritiri. I colloqui di sostegno si tengono invece il venerdì mattina in via Traversagni 8. L’iniziativa mira a favorire l’aiuto concreto e l’inclusione nel quartiere.

