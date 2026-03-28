Savona, l'assessore Negro: “Valorizziamo le tradizioni e apriamo la città ai nuovi eventi”

Con l’arrivo delle festività pasquali, Savona si prepara a inaugurare ufficialmente la stagione turistica. A fare il punto è Nicoletta Negro, assessore alla Cultura e al Turismo, che racconta un calendario ricco di eventi tra tradizione, valorizzazione del territorio e nuove proposte.

«Siamo emozionati – spiega – di poter riaccogliere la processione del Venerdì Santo, una tradizione incredibile per la nostra città». L’appuntamento, previsto per il 3 aprile, rappresenta uno dei momenti più sentiti non solo dal punto di vista religioso, ma anche culturale e turistico. Un evento capace di attirare numerosi visitatori, soprattutto dal basso Piemonte, confermando il forte legame con il turismo di prossimità.

Dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa del maltempo, la processione torna in via straordinaria, nonostante la tradizione preveda una cadenza biennale. «È una macchina organizzativa imponente – sottolinea Negro – fatta di volontari e confraternite, a cui siamo profondamente grati». Il percorso ricalcherà quello delle ultime edizioni, con partenza dal Duomo e arrivo in Piazza Sisto IV, leggermente ridotto per garantire maggiore sicurezza ai portatori delle casse.

Ma la Pasqua è solo l’inizio di una stagione intensa. L’amministrazione punta su una programmazione ampia, capace di attrarre turisti ma anche di coinvolgere i cittadini. «Ci aspettiamo tante persone – aggiunge – soprattutto grazie al turismo delle seconde case, che rappresenta uno zoccolo duro per tutta la costa ligure».

Tra le iniziative principali spicca un innovativo progetto di valorizzazione degli oratori cittadini: un percorso che unirà musica e narrazione artistica, rendendo accessibile a tutti il patrimonio culturale custodito nelle confraternite. «Non serve essere esperti – precisa – vogliamo accompagnare chiunque in un viaggio di bellezza».

Grande spazio anche ai trekking urbani, con un palinsesto che conta ben 29 percorsi curati dalle associazioni culturali locali. Un’iniziativa pensata anche in chiave di destagionalizzazione, per valorizzare primavera e autunno come momenti ideali per vivere la città.

Il calendario prosegue poi con un maggio ricco di appuntamenti, ribattezzato “il mese dei festival”. Tra questi, “ Zerodiciannove” dedicato alla letteratura per l’infanzia, il nuovo “Brucia Festival” rivolto agli under 30 e il “Graphic Day”, format che arriva da Torino e che animerà l’ex carcere Sant’Agostino con mostre e laboratori.

A giugno, invece, spazio alla tradizione con il Festival della Maiolica, realizzato insieme alla Fondazione Museo della Ceramica e alle città della storica produzione ceramica come Albissola Marina, Albissola Superiore e Celle Ligure.

«Vogliamo turisti, certo, ma vogliamo anche cittadini consapevoli – conclude Negro – perché è dalla conoscenza del proprio territorio che nasce l’amore e il rispetto». Una visione che punta a coniugare identità locale, partecipazione e attrattività, per una Savona sempre più viva tutto l’anno.

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