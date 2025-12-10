Savona: inaugurato il nuovo Ufficio di Prossimità a Cairo Montenotte

Questa mattina l’assessore regionale Paolo Ripamonti ha inaugurato il nuovo Ufficio di Prossimità di Cairo Montenotte, un passo importante per agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi di volontaria giurisdizione, offrendo orientamento e supporto soprattutto alle persone più fragili e alle famiglie in difficoltà.

La struttura nasce nell’ambito del programma operativo complementare al Pon “Governance e Capacità istituzionale 2014-2020” e si inserisce nel progetto di giustizia di prossimità, volto a rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni attraverso servizi territoriali decentralizzati.

Un punto di forza dell’iniziativa è l’integrazione tra servizi della giustizia, sociali, sociosanitari e sanitari, garantendo un supporto coordinato alle fasce più vulnerabili della popolazione.

“La Liguria, Regione pilota insieme a Piemonte e Toscana, punta a una giustizia più vicina al territorio, favorendo anche la decongestione dei tribunali grazie all’innovazione tecnologica e alla collaborazione tra enti locali e uffici giudiziari – ha dichiarato l’assessore Ripamonti, presente al taglio del nastro insieme al sindaco Paolo Lambertini. – L’Ufficio di prossimità permetterà la gestione telematica delle pratiche e un servizio più efficiente, integrato con la rete sociale e sociosanitaria del territorio”.

