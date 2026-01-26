Savona: il bilancio 2025 della Polizia Locale

Il 2025 è stato un anno di intenso impegno per la Polizia Locale di Savona. Questa mattina, il sindaco Marco Russo, l’Assessore alla Polizia Urbana Barbara Pasquali e il Comandante Igor Aloi hanno presentato il bilancio delle attività, che evidenzia un aumento significativo degli interventi sul territorio.





Con 36 agenti in servizio e oltre 2.900 ore di formazione, il Comando ha garantito sicurezza, legalità e supporto costante alla comunità. “La sicurezza non dipende solo dalle pattuglie, ma anche da una città viva e curata”, ha sottolineato il sindaco Russo.





Il Nucleo di Sicurezza Urbana ha rafforzato i controlli contro droga e spaccio, con arresti, denunce e provvedimenti di Daspo Urbano, mentre giardini e spazi pubblici hanno visto maggiore presenza degli agenti per garantire tranquillità e sicurezza.





Il Nucleo Polizia Ambientale ed Edilizia ha operato per prevenire il degrado urbano e tutelare l’ambiente, gestendo quasi 500 pratiche, con interventi su veicoli e biciclette abbandonate e sanzioni per abbandono di rifiuti. Il Comando ha collaborato con la Procura su reati ambientali ed edilizi, rafforzando la legalità in città.





Gli incidenti stradali sono diminuiti rispetto al 2024, grazie a controlli più capillari su cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta per bambini e uso di dispositivi elettronici, con particolare attenzione a motocicli e mezzi pesanti.





La Polizia Commerciale ha continuato a vigilare su esercizi e abusivismo, mentre il Comando ha seguito anche le fasce più vulnerabili, intervenendo in casi di violenza di genere, disagio sociale e persone scomparse, con progetti come “Una stanza tutta per sé”.





In totale, la Polizia Locale ha gestito oltre 10.400 richieste di intervento, registrando 312 notizie di reato e 287 persone deferite all’autorità giudiziaria, confermando il ruolo centrale del Comando nella vita della città.





“La sicurezza passa dalla presenza costante degli agenti nelle strade e nella vita della città – ha concluso il sindaco Russo – i dati del 2025 lo confermano.”

