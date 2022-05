Savona, il 5 giugno a Dego la 'Fiascolata' in favore delle famiglie colpite da Sla

di Redazione

Incasso per assistenza psicologica, pneumologia e nutrizionale

Si terrà il prossimo 5 giugno a Dego (Savona) la nona edizione della 'Fiscolata', un'escursione enogastronomica per le vie e i sentieri del comune ligure per sostenere l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA) nei progetti di assistenza domiciliare per le 30 famiglie colpite da Sla presenti nelle province di Savona e Imperia.

L'incasso della giornata permetterà di garantire un anno di assistenza psicologica, pneumologia e nutrizionale. "Dopo due anni di stop la risposta delle associazioni per riaccendere i motori della fiascolata è stata eccellente", afferma Nada Grasso di AISLA Savona e Imperia. "Ora aspettiamo la risposta di chi vorrà camminare con noi permettendoci così di mantenere le promesse fatte a chi ha più bisogno. Ogni passo fatto insieme, crea buoni percorsi".

All'iniziativa sono ammessi fino a 1.500 partecipanti assistiti da 450 volontari. Le iscrizioni aprono alle 21.00 del 20 maggio fino all'esaurimento dei 1500 posti disponibili.