Savona: come riconoscere e prevenire i tentativi di truffa? Il forum alla fortezza del Priamar

Martedì 11 novembre, alle 18.30, il Priamar di Savona ospita il Banco di Credito Azzoaglio Spa per l’incontro “Difendersi dalle frodi – Come riconoscere e prevenire i tentativi di truffa”. Un evento aperto alla cittadinanza con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per riconoscere e prevenire i fenomeni di truffa e frode informatica, che sempre più spesso colpiscono famiglie, imprese e professionisti.

Durante la serata interverranno esperti del Banco Azzoaglio e rappresentanti delle forze dell’Ordine, che condivideranno esperienze, dati e consigli utili per una maggiore consapevolezza dei rischi digitali. Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo conviviale, occasione informale per dialogare con i relatori e approfondire i temi trattati.

Con questa iniziativa il Banco di Credito P. Azzoaglio Spa, banca privata e indipendente fondata nel 1879, prosegue il suo impegno nella promozione dell’educazione finanziaria e della sicurezza digitale. “Per noi è di grande importanza promuovere momenti di divulgazione e sensibilizzazione su temi che toccano da vicino la sicurezza e la serenità economica delle persone- spiega Erica Azzoaglio, presidente del Consiglio di Amministrazione del Banco di Credito P. Azzoaglio Spa -. Crediamo che il ruolo di una banca debba andare oltre la consulenza finanziaria, diventando anche occasione di educazione e responsabilità verso la comunità”.

“In un contesto in cui le frodi informatiche sono in costante crescita, il nostro impegno è quello di accompagnare i clienti, più in generale i cittadini, verso una maggiore consapevolezza. La prevenzione nasce dall’informazione, e iniziative come questa rappresentano un passo concreto in quella direzione” aggiunge Simone Azzoaglio, presidente del Comitato Esecutivo del Banco e vice presidente dell'Unione Industriali di Savona.

