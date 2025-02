Savona alla Bit Milano con candidatura a Capitale Cultura

Savona si prepara a presentare alla BIT di Milano il suo progetto ambizioso di candidatura a Capitale italiana della cultura 2027. , grazie a questo riconoscimento, ha avviato una vera e propria trasformazione turistica, mettendo in campo una strategia che punta a valorizzare il territorio attraverso la cultura, la sostenibilità e l’innovazione digitale.

Presentazione dei progetti - Lunedì 12 febbraio, negli stand della Regione Liguria, si svolgeranno due appuntamenti principali: alle 12 la conferenza stampa della Regione Liguria, con il tema "Una terra di grandi sorprese", che vedrà la partecipazione di Nicoletta Negro, assessore alla Cultura e al Turismo di Savona, e Paolo Verri, coordinatore della candidatura. Alle 16 sarà la volta della presentazione del progetto "Savona: nuove rotte per il turismo", che mette al centro la proposta turistica della città.

Nuove sfide e opportunità - La candidatura di Savona rappresenta un’opportunità per aumentare la visibilità e i flussi turistici, ma anche per favorire uno sviluppo economico più ampio, con effetti positivi anche sul settore privato. La città, infatti, punta a innescare processi di crescita digitale e sostenibile, affrontando in modo concreto le sfide legate al cambiamento climatico, all’accelerazione digitale e all'intelligenza artificiale, temi cruciali per il futuro delle smart cities.

Turismo sostenibile e digitale - I progetti presentati alla BIT si concentrano su quattro aree tematiche principali: cultura, eventi, enogastronomia ed esperienze turistiche legate al mare e all'entroterra (blu e green). Saranno proiettati quattro video tematici che raccontano queste aree e un nuovo sito web, Visit Savona, con una grafica moderna e un'esperienza utente ottimizzata, già progettato come hub digitale per la promozione e la futura commercializzazione dei contenuti turistici.

Collaborazione con le imprese - In occasione della fiera, verrà annunciata anche una collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. L’obiettivo è rafforzare il percorso di valorizzazione del territorio, attraverso la promozione del turismo e lo sviluppo digitale delle imprese locali. Un passo importante verso la crescita del turismo culturale e sostenibile.

Progetti concreti - Tra le azioni già in programma, si segnala il convegno annuale "Nuove rotte per il Turismo", che si concentrerà sul turismo culturale, sostenibile e digitale, in collaborazione con Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) e con il contributo dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale.

