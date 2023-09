Savona: addio all'avvocata Alessandra Mancini, compagna del professor Enzo Roppo

E' morta l'avvocata Alessandra Mancini, 61 anni, savonese, stroncata da un ictus cerebrale.

Diplomata al liceo classico Chiabrera di Savona, laureata in Giurisprudenza a Genova, dopo una lunga carriera come giurista d'impresa in Italia e all'estero per aziende come la IBM, era di recente tornata a Genova, per aprire con il collega Francesco Gavotti lo studio B-Right-Lawyers, specializzato in tutela della privacy, innovazione digitale e cyber security (nella foto, la Mancini prima a destra in una riunione di studio).

Era la compagna di Enzo Roppo, professore emerito di diritto privato all'università di Genova, autore di fondamentali pubblicazioni sul contratto, maestro di generazioni di studenti, impegnato nella vita pubblica anche come consigliere di amministrazione della Rai e consigliere regionale ligure eletto nel PCI.

I funerali venerdì alle 11 a Savona, nella chiesa di Santa Maria Rossello.

