Savona: addio a Pervinca Tiranini, figura storica del comparto alberghiero della Riviera

Profondo cordoglio nel Savonese per la scomparsa di Pervinca Tiranini, storica imprenditrice del settore ricettivo e figura di spicco dell’ospitalità locale. Tiranini, dagli anni ’80, era alla guida del Mare Hotel e del ristorante A’ Spurcacciuna, realtà che aveva contribuito a trasformare in punti di riferimento dell’accoglienza savonese grazie alla sua visione e alla sua instancabile passione.

La presidente dell’Upasv, Stefania Piccardo, ha ricordato con commozione la collega, sottolineando l’incredulità con cui è stata accolta la notizia della sua scomparsa. «Era una donna capace di unire tradizione e innovazione, curiosa, attenta, sempre pronta ad andare a fondo delle questioni – ha dichiarato –. Il suo entusiasmo e la sua energia erano contagiosi». Piccardo ha ricordato anche l’ultima riunione condivisa, durante la quale Tiranini, con la consueta vivacità, aveva posto numerose domande ai rappresentanti di una banca, strappando ai presenti un sorriso affettuoso.

Negli ultimi anni, dopo la perdita del fratello Claudio, Tiranini amava ripetere che la vita andasse vissuta fino in fondo, un principio che aveva fatto suo dedicandosi a viaggi, nuove esperienze e progetti vissuti con intensa vitalità.

La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nel mondo turistico-alberghiero del territorio e nel cuore di quanti l’hanno conosciuta e apprezzata. Telenord la ricorda con la puntata del 15 maggio 2024 di Benvenuti in Liguria (guarda qui), in avvio della quale l'albergatrice veniva intervistata dal nostro Gilberto Volpara.

